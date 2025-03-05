Путин рассказал, что обсудил с главой ЦБ борьбу с мошенничеством в сети

Путин заявил, что несколько раз обсудил с главой ЦБ борьбу с мошенниками в сети

Президент РФ Владимир Путин несколько раз переговорил с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной на тему борьбы с мошенниками в сети. ТАСС передает, что об этом глава государства рассказал на совещании с членами кабмина.

«Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обсуждали эту тему», — сказал Путин.

5 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил относить использование технологий искусственного интеллекта мошенниками к отягчающим обстоятельствам. Он также заявил о необходимости создать отдельное ведомство, которое бы занималось борьбой с мошенничеством в интернете и по телефону, а также единую информационную платформу.

Путин счел идеи Бастрыкина любопытными.

Ранее Путин назвал острой ситуацию с распространением кибермошенничества.