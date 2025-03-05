Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что обсудил с главой ЦБ борьбу с мошенничеством в сети

Путин заявил, что несколько раз обсудил с главой ЦБ борьбу с мошенниками в сети
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин несколько раз переговорил с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной на тему борьбы с мошенниками в сети. ТАСС передает, что об этом глава государства рассказал на совещании с членами кабмина.

«Давайте поговорим о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Мы с председателем Центрального банка несколько раз обсуждали эту тему», — сказал Путин.

5 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил относить использование технологий искусственного интеллекта мошенниками к отягчающим обстоятельствам. Он также заявил о необходимости создать отдельное ведомство, которое бы занималось борьбой с мошенничеством в интернете и по телефону, а также единую информационную платформу.

Путин счел идеи Бастрыкина любопытными.

Ранее Путин назвал острой ситуацию с распространением кибермошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами