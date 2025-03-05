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Путин оценил идею ужесточать наказание для мошенников за применение ИИ

Путин счел любопытной идею отнести применение мошенниками ИИ к отягчающим
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Предложение выносить более суровые приговоры мошенникам, использующим нейросети, относя этот фактор к отягчающим, показалось интересным российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.

«Любопытно, использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство. <...> Можно подумать», — сказал Путин, реагируя на инициативу главы СК Александра Бастрыкина.

Руководитель Следкома предложил дополнить статью УК РФ «Вымогательство» положением о том, что применение ИИ является отягчающим. Кроме того, он предложил создать для борьбы с кибермошенничеством отдельное ведомство.

До этого стало известно, что в Банке России обсуждают вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что эта мера нужна для борьбы с «дропами» (подставные лица. — «Газета.Ru») или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам Набиуллиной, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

Ранее в ЦБ заявили, что российские банки отражают почти все атаки аферистов.

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