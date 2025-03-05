ЦБ хочет ограничить число банковских карт, которые можно оформить на одного человека

В Банке России обсуждают вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что эта мера нужна для борьбы с «дропами» (подставные лица. — «Газета.Ru») или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам Набиуллиной, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

С 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенников. Услуга доступна на портале «Госуслуги». Запрет можно установить на все потребительские кредиты и займы.

По словам Эльвиры Набиуллиной, с момента начала действия услуги ей воспользовались уже около трех миллионов россиян. По словам главы ЦБ, этот механизм позволяет защититься от мошенников, которые ранее могли оформлять кредиты на имя другого человека.

Ранее россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита.