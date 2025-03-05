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В Москве задержали жителя Курганской области за призывы к революции

URA.Ru: в Москве ФСБ задержала жителя Курганской области за призывы к революции
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали уроженца города Шадринска по подозрению в публичных призывах к совершению террористической и экстремистской деятельности, а также в оправдании терроризма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ.

«Подозреваемый, являясь приверженцем радикальных взглядов, размещал в тематических группах социальных сетей критические высказывания о работе администрации города Шадринска», — говорится в сообщении.

Как пишет портал, в подозреваемый призывал к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников администрации и местных представителей политической деятельности. Кроме того, как подчеркнули в управлении ФСБ по региону, подозреваемый призывал к насильственному свержению власти путем революционного переворота.

По данному факту сотрудники силовых ведомств провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых подозреваемый был задержан в Москве. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

До этого сообщалось, что служителя челябинского храма приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму. По данным следствия, мужчина в октябре 2023 года разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикации, содержащие признаки оправдания терроризма.

В свою очередь, 6 февраля троих жителей Ярославля, которые публиковали в интернете призывы к экстремистской деятельности, задержали представители ФСБ России. По данным ФСБ, 41-летний, 38-летний и 37-летний жители Ярославля в социальных сетях размещали материалы, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти.

Ранее ФСБ задержала хабаровчанку за сбор сведений для разведки Украины.

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