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Служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму

Суд приговорил челябинского священника к 6 годам колонии за призывы к терроризму
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РИА Новости

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил священнослужителя челябинского храма к 6 годам колонии за призывы к терроризму. Об этом сообщает местное издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина в октябре 2023 года разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикации, содержащие признаки оправдания терроризма. По информации источника издания, на странице священника был размещен пост про «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)».

Суд запретил служителю заниматься администрированием сайтов на три года. Для подтверждения данных журналисты направили запрос в челябинскую епархию.

До этого Следственный комитет РФ завершил расследование дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении 25-летнего жителя города Рубцовска в Алтайском крае. По версии следствия, с 2023 по 2024 год мужчина оставлял комментарии под постами о ходе СВО, оправдывая и пропагандируя совершение терактов. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.

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