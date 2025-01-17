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Хабаровчанку задержали за работу на украинскую разведку

ФСБ задержала жительницу Хабаровска за сбор сведений для разведки Украины
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали жительницу Хабаровска за сбор сведений для разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ», — заявили в УФСБ.

Уточняется, что женщина активно собирала сведения насчет сотрудников правоохранительных органов России, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры. В данный момент женщина заключена под стражу.

До этого ФСБ опубликовала видео совместной с Минобороны операции, направленной на предотвращение разведывательной активности Главного управления разведки министерства обороны Украины в районе Горловки.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем по заказу Украины.

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