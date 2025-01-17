Хабаровчанку задержали за работу на украинскую разведку

ФСБ задержала жительницу Хабаровска за сбор сведений для разведки Украины

Сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали жительницу Хабаровска за сбор сведений для разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ», — заявили в УФСБ.

Уточняется, что женщина активно собирала сведения насчет сотрудников правоохранительных органов России, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры. В данный момент женщина заключена под стражу.

До этого ФСБ опубликовала видео совместной с Минобороны операции, направленной на предотвращение разведывательной активности Главного управления разведки министерства обороны Украины в районе Горловки.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем по заказу Украины.