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Сотрудники ФСБ задержали троих ярославцев за экстремистские призывы в соцсетях

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму

Троих жителей Ярославля, которые публиковали в интернете призывы к экстремистской деятельности, задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает портал «‎Известия»‎.

По данным ФСБ, 41-летний, 38-летний и 37-летний жители Ярославля в социальных сетях размещали материалы, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти в отношении представителей власти и правоохранительных органов. Уголовные дела в отношении них возбудили по соответствующей статье. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

До этого сообщалось, что служителя челябинского храма приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму. По данным следствия, мужчина в октябре 2023 года разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикации, содержащие признаки оправдания терроризма. По информации источника издания, на странице священника был размещен пост про «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Суд также запретил служителю заниматься администрированием сайтов на три года.

Ранее жителя Удмуртии оштрафовали почти на полмиллиона за публичное оправдание теракта на Крымском мосту.

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