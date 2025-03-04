Суд арестовал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и экс-главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба фигуранта обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой. Следствие считает, что Долматов, будучи заместителем главы Росприроднадзора, вступил в сговор с сообщниками для хищения бюджетных средств, выделенных на разработку программного обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

По версии следствия, Долматов инициировал создание заведомо завышенных смет и обеспечил победу подконтрольной организации в тендере. Арестованное имущество расположено в нескольких регионах России и включает несколько автомобилей, земельные участки и квартиры в Москве, Сочи и Ярославской области.

В конце февраля сообщалось, что Росприроднадзор в судебном порядке собирается взыскать с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве, 370 млн рублей.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.