Суд продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Преображенский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова до 4 апреля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение касается обвинения Долматова по статьям 159 («Мошенничество») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Суд обосновал продление ареста наличием доказательств причастности Долматова к инкриминируемым преступлениям, включая его собственные показания, показания свидетелей, результаты экспертиз и осмотра документов. В деле также фигурируют другие подозреваемые.

3 марта суд наложил арест на имущество бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и экс-главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова в рамках расследования дела о мошенничестве.

Следствие считает, что Долматов, будучи заместителем главы Росприроднадзора, вступил в сговор с сообщниками для хищения бюджетных средств, выделенных на разработку программного обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.