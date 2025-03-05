Спецслужбы Киргизии задержали 30 террористов, планировавших взрывы

Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, действия участников группировки координировались со стороны зарубежных центров международной террористической организации.

В Госкомитете отметили, что задержанные систематически проводили встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги на террористическую деятельность.

«Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Киргизии, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики», — рассказали в ГКНБ.

Так, у одного из участников ячейки изъяли видеоинструкцию по изготовлению взрывного устройства.

До этого сообщалось, что трое жителей Новосибирской области отправятся в колонию за покушение на теракт. Суд установил, что они планировали взорвать здание регионального избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина в Барнауле — столице соседнего региона.

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.