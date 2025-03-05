Трое жителей Новосибирской области отправятся в колонию за покушение на теракт

Суд приговорил троих жителей Новосибирской области к срокам от 16 до 18 лет лишения свободы за покушение на совершение теракта. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной суд в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что обвинение вынесли Сергею Дементьеву, Артему Жиленкову и Дмитрию Родькину. Первый, по версии суда, был противником СВО и установил контакт с представителями украинской военной организации Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Ее представителю он заявил о готовности совершить теракты на территории РФ.

После этого Дементьев вместе с Жиленковым и Родькиным, по наставлению куратора, собирали информацию о здании регионального избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина в Барнауле — столице соседнего региона.

Дальше по инструкции представителя военной организации фигуранты сделали зажигательные устройства. Устроить пожар в здании штаба Жиленков, Дементьев и Родькин не успели — их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

До этого стали известны подробности подготовки теракта в отношении митрополита Тихона. Подозреваемые планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре, который находится на улице Большая Лубянка в Москве.

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.