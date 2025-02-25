В Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта

Пятеро россиян арестованы по делу о подготовке теракта в воинской части Балашихи

Пятеро граждан России, включая несовершеннолетнего, арестованы по делу о подготовке теракта в воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Их обвиняют в попытке поджечь военную технику, проникнув на территорию части через подкоп.

Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Фигурантам предъявлено обвинение в приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК). Следствие также установило, что обвиняемые подожгли медицинский автомобиль одной из госструктур РФ, внутри которого находились кислородные баллоны.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали инструкции через Telegram от кураторов, связанных с украинскими спецслужбами.

В последнее время российские правоохранительные органы сообщают о росте числа предотвращенных терактов, связанных с деятельностью украинских спецслужб. Так, в конце прошлой недели ФСБ заявила о срыве терактов в местах дислокации российских военных.

Ранее Следственный комитет сообщил о росте дел о терроризме.