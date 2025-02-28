Стали известны подробности подготовки теракта в отношении митрополита Тихона

Арестованные по подозрению в подготовке теракта в отношении митрополита Тихона планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре, который находится на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом подозреваемые сообщили на допросе в ФСБ.

«Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве», — рассказали арестованные.

Теракт в отношении главы Крымской митрополии готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

Бомбу в храм должен был принести помощник Тихона.

О предотвращении теракта ФСБ сообщила 28 февраля. По данным ФСБ, подозреваемые были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году, и после совершения преступления планировали выехать за рубеж.

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.