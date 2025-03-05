Россиянам рассказали, как защитить кровать от пылевых клещей

Регулярная влажная уборка поможет защитить кровать от пылевых клещей. Об этом «Пятому каналу» рассказал сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Он напомнил, что клещи могут жить не только в кровати, но и в пыли на полу. Дезинфектор Алексей Комаренков, в свою очередь, предложил отпугивать их эфирными маслами, маслами эвкалипта, цитронеллы или цитрусовых.

В случае, если на коже уже появилась сыпь, важно оперативно записаться на прием к дерматологу.

«Первое, это больше не спать на этом матрасе. То есть матрас сменить нужно обязательно. Лучше поменять помещение. Это оптимальный вариант. Уйти из этого помещения. Через несколько дней укусы пройдут», — посоветовала аллерголог-иммунолог ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Виктория Меркулова.

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого рассказали «Газете.Ru» об угрозе, исходящей от пылевых клещей — микроскопических членистоногих, обитающих практически в каждом доме. Основная угроза — аллергия. Белки, содержащиеся в фекалиях и разлагающихся телах клещей, вызывают респираторные и кожные реакции. Симптомы включают аллергический ринит, конъюнктивит и даже бронхиальную астму.

Ранее было названо место, на которое клещи чаще всего присасываются у детей.