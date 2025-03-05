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Россиянам рассказали, как защитить кровать от пылевых клещей

Специалист Алексеев: влажная уборка защитит кровать от пылевых клещей
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Pixabay

Регулярная влажная уборка поможет защитить кровать от пылевых клещей. Об этом «Пятому каналу» рассказал сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Он напомнил, что клещи могут жить не только в кровати, но и в пыли на полу. Дезинфектор Алексей Комаренков, в свою очередь, предложил отпугивать их эфирными маслами, маслами эвкалипта, цитронеллы или цитрусовых.

В случае, если на коже уже появилась сыпь, важно оперативно записаться на прием к дерматологу.

«Первое, это больше не спать на этом матрасе. То есть матрас сменить нужно обязательно. Лучше поменять помещение. Это оптимальный вариант. Уйти из этого помещения. Через несколько дней укусы пройдут», — посоветовала аллерголог-иммунолог ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Виктория Меркулова.

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого рассказали «Газете.Ru» об угрозе, исходящей от пылевых клещей — микроскопических членистоногих, обитающих практически в каждом доме. Основная угроза — аллергия. Белки, содержащиеся в фекалиях и разлагающихся телах клещей, вызывают респираторные и кожные реакции. Симптомы включают аллергический ринит, конъюнктивит и даже бронхиальную астму.

Ранее было названо место, на которое клещи чаще всего присасываются у детей.

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