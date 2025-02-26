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Российские ученые рассказали, как бороться с повсеместными невидимыми паразитами

ПНИПУ: пылевые клещи могут быть причиной аллергию у 30% населения
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Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали об угрозе, исходящей от пылевых клещей — микроскопических членистоногих, обитающих практически в каждом доме. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Пылевые клещи относятся к классу паукообразных и достигают размеров всего 0,1–0,5 мм. Наиболее распространены виды родов Dermatophagoides и Euroglyphus. Они проникают в дома через одежду, обувь, шерсть животных, окна и вентиляцию. В благоприятных условиях (тепло, влажность выше 50% и обилие пищи) клещи активно размножаются, откладывая до 60 яиц за жизнь.

Основная угроза — аллергия. Белки, содержащиеся в фекалиях и разлагающихся телах клещей, вызывают респираторные и кожные реакции. Симптомы включают аллергический ринит, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. По данным исследований, более 70% детей с астмой живут в домах, где обитают пылевые клещи.

Кроме аллергии, длительное воздействие аллергенов может ослабить иммунную систему, повышая риск хронических заболеваний, таких как риносинусит или атопический дерматит. У людей с хроническими респираторными болезнями контакт с клещами может усугубить симптомы.

Для снижения численности клещей важно поддерживать чистоту: регулярно стирать постельное белье и текстиль при температуре 40–60°C, поддерживать влажность ниже 50% с помощью осушителей или кондиционеров, проветривать помещение и выносить ковры на мороз, а также обрабатывать мебель и ковры паром.

Солнечный свет также помогает бороться с клещами, так как сушит их яйца и молодых особей.

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