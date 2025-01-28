Названо место, на которое клещи чаще всего присасываются у детей

У детей присасывание клещей значимо чаще, чем у взрослых, происходит на волосистой части головы, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

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«Присасывание клеща нередко происходит безболезненно и скрытно, он может довольно долго находиться на коже, а затем, насытившись, отпадать незаметно для человека. На месте присасывания нередко остаётся локальное воспаление в виде покраснения с зудом. У детей присасывание значимо чаще, чем у взрослых, происходит на волосистой части головы, поэтому важно ее хорошо закрывать», — рассказал врач.

По словам Коновалова, удаление клеща должно проводиться без отрыва его тела от головного участка, нельзя раздавливать или пытаться «задушить» его маслом.

«Оптимальным может быть использование пинцета или специального пластикового приспособления для вынимания головы с «челюстями» клеща из кожи. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где и клеща вынут, не уничтожив его (это важно, чтобы его в дальнейшем обследовать на предмет инфекций), и рану обработают. Чем дольше клещ имеет контакт с кожей человека, тем выше риск передачи инфекции. Если успели снять его с кожи еще до присасывания, риск передачи заболевания минимален», — заключил врач.

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