проект

>

Названо место, на которое клещи чаще всего присасываются у детей

Врач Коновалов: клещи чаще кусают детей на волосистой части головы

close
Bramborica/Wikipedia.org

У детей присасывание клещей значимо чаще, чем у взрослых, происходит на волосистой части головы, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что из-за аномального тепла в России могут раньше времени проснуться опасные иксодовые клещи.

«Присасывание клеща нередко происходит безболезненно и скрытно, он может довольно долго находиться на коже, а затем, насытившись, отпадать незаметно для человека. На месте присасывания нередко остаётся локальное воспаление в виде покраснения с зудом. У детей присасывание значимо чаще, чем у взрослых, происходит на волосистой части головы, поэтому важно ее хорошо закрывать», — рассказал врач.

По словам Коновалова, удаление клеща должно проводиться без отрыва его тела от головного участка, нельзя раздавливать или пытаться «задушить» его маслом.

«Оптимальным может быть использование пинцета или специального пластикового приспособления для вынимания головы с «челюстями» клеща из кожи. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где и клеща вынут, не уничтожив его (это важно, чтобы его в дальнейшем обследовать на предмет инфекций), и рану обработают. Чем дольше клещ имеет контакт с кожей человека, тем выше риск передачи инфекции. Если успели снять его с кожи еще до присасывания, риск передачи заболевания минимален», — заключил врач.

Ранее ученым удалось подтвердить легенду о тысячелетних можжевельниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами