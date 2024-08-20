МВД рекомендовало жителям приграничных с Украиной областей не пользоваться камерами наблюдения

В МВД РФ выпустили памятку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей с просьбой не пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости, так как украинские войска используют записи с них для сбора информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения», — отметили в МВД.

Кроме того, жителям приграничных районов также опасно пользоваться сервисами онлайн-знакомств, так как ВСУ используют «такие ресурсы для легендированного сбора информации». Также военнослужащим советуют оперативно удалять из чатов аккаунты лиц, попавших в плен к украинской стороне.

Отмечается, что военным, служащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, рекомендуют закрыть свои персональные данные, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях.

До этого спецслужбы Украины вновь заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.

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