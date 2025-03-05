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Подростка из Подмосковья отправили под стражу после того, как его сына нашли в мусоре

В Подмосковье арестовали 15-летнего отца ребенка, которого бросила в мусор мать
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Depositphotos

В Орехово-Зуево избрали меру пресечения 15-летнему отцу ребенка, которого мать оставила в мусорном контейнере. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Молодого человека отправили под арест. Ему также предъявили обвинение. Его возлюбленная тем временем не получит срок.

«Поскольку роженица не достигала возраста наступления уголовной ответственности по ст.106 УК РФ, она будет поставлена на профилактический учет», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево в конце февраля. По версии следствия, местные жители услышали плач ребенка, который доносился из мусорного бака. Выяснилось, что младенца положили в полимерный пакет и оставили в отходах, но спасти его удалось.

На месте прохожие видели девушку, которая вела себя странно. Позже задержали несовершеннолетнюю и ее возлюбленного, которые, как полагают следователи, выбросили новорожденного в мусор.

Ранее в Красноярске 16-летняя школьница родила и выкинула младенца в мусор.

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