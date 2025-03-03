В Подмосковье задержали 15-летнего отца выброшенного в мусорный контейнер младенца

В Орехово-Зуево задержали 15-летнего отца ребенка, которого нашли в мусоре

В Орехово-Зуево задержали 15-летнего подростка, который стал отцом и попытался избавиться от ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по Московской области.

Так как мать мальчика еще не достигла возраста наступления уголовной ответственности, за покушение на жизнь новорожденного ответит его несовершеннолетний отец. Установлено, что 26 февраля они вдвоем поместили младенца в полимерный пакет и оставили в мусорном контейнере.

Девушку поставят на профилактический учет, а молодому человеку в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

27 февраля СК возбудил уголовное дело против матери потерпевшего. По данным следствия, девушка, находясь на территории города Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Очевидцы заявили, что выбросить младенца в мусор могли двое молодых людей.

Сообщалось, что мальчика спасли прохожие, они услышали крики младенца во дворе дома и вызвали на место сотрудников экстренных служб. Новорожденного доставили в медицинское учреждение.

Ранее стали известны детали сделки по продаже младенца в Щелково.