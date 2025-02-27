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СК завел уголовное дело на жительницу Подмосковья, выбросившую младенца в мусор

В Подмосковье возбудили дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусор
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ГСУ СК России по Московской области

В Московской области возбудили уголовное дело в отношении матери, которая оставила новорожденного сына в мусорном контейнере. Девушку подозревают в покушении на жизнь младенца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 26 февраля в восточной части области.

«Женщина, находясь на территории города Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере», — уточнили в ведомстве.

Мальчика удалось спасти благодаря бдительности прохожих — они услышали крики младенца и передали информацию в скорую и правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, незадолго до обнаружения ребенка в контейнере жильцы дома заметили девушку, которая подозрительно себя вела.

До этого в прокуратуре Красноярского края поделились подробностями инцидента в общежитии канского колледжа, где студентка родила в туалете.

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