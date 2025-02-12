Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске 16-летняя школьница родила и выкинула младенца в мусор

В Красноярске мать выбросила новорожденного в контейнер с мусором
close
Shutterstock

В Красноярске в мусорном баке обнаружили младенца, его не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, 16-летняя девушка без помощи медиков родила ребенка дома и выбросила. После этого школьницу госпитализировали, так как из-за родов ей понадобилась помощь специалистов. Предположительно, она родила раньше срока.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, инцидент произошел на Львовской улице. Девятиклассница родила в ванной. При этом девушке помогала мать, которая знала о намерении дочери выбросить ребенка, но препятствовать не стала. В больнице школьница рассказала, что отдала младенца прохожей.

Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

По данным «Сапы», на момент обнаружения младенец еще кричал. Мать не состояла на учете в женской консультации.

Ранее в Узбекистане мать выбросила новорожденного младенца в мусор, его не спасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами