В Красноярске 16-летняя школьница родила и выкинула младенца в мусор

В Красноярске мать выбросила новорожденного в контейнер с мусором

В Красноярске в мусорном баке обнаружили младенца, его не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, 16-летняя девушка без помощи медиков родила ребенка дома и выбросила. После этого школьницу госпитализировали, так как из-за родов ей понадобилась помощь специалистов. Предположительно, она родила раньше срока.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, инцидент произошел на Львовской улице. Девятиклассница родила в ванной. При этом девушке помогала мать, которая знала о намерении дочери выбросить ребенка, но препятствовать не стала. В больнице школьница рассказала, что отдала младенца прохожей.

Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

По данным «Сапы», на момент обнаружения младенец еще кричал. Мать не состояла на учете в женской консультации.

Ранее в Узбекистане мать выбросила новорожденного младенца в мусор, его не спасли.