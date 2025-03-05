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Депутат парламента Казахстана рассказал о нападках на него из-за национальности

Депутат парламента Казахстана Шаталов: нападки начались, потому что я русский
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shatalkanal/Telegram

Депутат парламента Казахстана Никита Шаталов в беседе с ТАСС объяснил, что на него нападают казахстанцы в социальных сетях из-за того, что он русский по рождению.

«Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что некоторые пользователи специально распространяют в соцсетях ложные сведения о нем.

В феврале беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Шаталов после этого раскритиковал Киев за атаку на объект и заявил, что 90% нефти консорциума принадлежит Казахстану.

Позже специалисты из Казахстана посетили атакованную украинским дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» и оценили ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины.

Ранее Русский дом в Баку приостановил свою деятельность.

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