Депутат парламента Казахстана Шаталов: нападки начались, потому что я русский

Депутат парламента Казахстана Никита Шаталов в беседе с ТАСС объяснил, что на него нападают казахстанцы в социальных сетях из-за того, что он русский по рождению.

«Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что некоторые пользователи специально распространяют в соцсетях ложные сведения о нем.

В феврале беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Шаталов после этого раскритиковал Киев за атаку на объект и заявил, что 90% нефти консорциума принадлежит Казахстану.

Позже специалисты из Казахстана посетили атакованную украинским дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» и оценили ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины.

Ранее Русский дом в Баку приостановил свою деятельность.