В МИД Казахстана высказались об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК

МИД Казахстана намерен решить дипломатическим путем вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин, передает новостной портал Informburo.kz.

Дипломат подчеркнул, что казахстанские власти знают о ситуации с атакой беспилотника по объекту. По его словам, несмотря на атаку, станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до удара БПЛА. В МИД Казахстана намерены поговорить с украинской стороной, чтобы избежать подобного в будущем.

«Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объеме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путем, чтобы избежать такого в будущем», — сказал дипломат.

Нефтеперекачивающая станция КТК, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА 17 февраля. Станция получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки.

В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее Путин предложил зарубежным партнерам помочь РФ в ремонте КТК.