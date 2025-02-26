Специалисты из Казахстана посетили атакованную ВСУ станцию «Кропоткинская»

Казахстан обсудил с Украиной ущерб на станции КТК после атаки ВСУ

Специалисты из Казахстана посетили атакованную украинским дроном нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и оценили ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава министерства энергетики республики Алмасадам Саткалиев, пишет ТАСС.

«Группа казахстанских специалистов посетила «Кропоткинскую», был представлен отчет по повреждениям, который был согласован акционерами, казахстанской стороной», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ограничений в приеме нефти из Казахстана нет.

19 февраля замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что страна намерена решить дипломатическим путем вопрос об ударе ВСУ по станции КТК в Краснодарском крае. По его словам, несмотря на атаку, «Кропоткинская» продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до удара дрона. В МИД Казахстана намерены поговорить с украинской стороной, чтобы избежать подобного в будущем, добавил замминистра.

Станция попала под удар украинских беспилотников 17 февраля. Она получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах. В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями.