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В Москве спасли подростка с редким нервным заболеванием пищевода

Врачи в Москве спасли подростка с редким нервным заболеванием пищевода
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Freepik

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего подростка, у которого диагностировали редкое нервное заболевание пищевода. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Пациент жаловался на боли в груди, кашель, потерю веса и постоянное чувство «застрявшей еды» в пищеводе. В ходе обследования у него выявили ахалазию кардии, которая могла появиться на фоне сильного стресса. Подростку провели пероральную эндоскопическую миотомию, в ходе которой под общим наркозом рассекли мышцы пищевода и восстановили прохождение еды из пищевода в желудок.

Через день после вмешательства пациент мог есть жидкую еду, через две недели — обычную. В медучреждении добавили, что за последние пять лет в нем спасли около 16 детей с подобной патологией.

В конце февраля сообщалось, что врачи Клинической больницы Республики Татарстан (РКБ) в Казани спасли любительницу сушеных абрикосов, которая случайно проглотила косточку лакомства и оказалась на операционном столе.

Ранее в ХМАО медики удалили из толстой кишки пациента 22 опухоли.

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