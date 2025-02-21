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Россиянка случайно проглотила косточку от урюка и оказалась на операционном столе

В Татарстане врачи спасли женщину с косточкой урюка в пищеводе
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Telegram-канал «Наша РКБ»

Врачи Клинической больницы Республики Татарстан (РКБ) в Казани спасли любительницу сушеных абрикосов, которая случайно проглотила косточку лакомства и оказалась на операционном столе. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Арске. Местная жительница обратилась в центральную городскую больницу с застрявшей в горле косточкой от урюка. Специалисты больницы связались с коллегами из РКБ. На консультации медики приняли решение о необходимости срочной операции, после чего пациентку на скорой привезли в отделение торакальной хирургии №2 РКБ.

«КТ показало, что косточка практически закрыла просвет пищевода. Достать инородное тело через рот было невозможно. Торакальные хирурги разрезали шею, пищевод и аккуратно извлекли косточку», — поделились в пресс-службе медучреждения.

Медики уточнили, что в подобных случаях у пациента может развиться серьезное воспаление, которое в свою очередь может спровоцировать жизнеугрожающее состояние.

Ранее в Башкирии врачи спасли мужчину, проглотившего абрикос целиком.

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