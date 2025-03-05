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В ХМАО медики удалили из толстой кишки пациента 22 опухоли

В ХМАО врачи спасли мужчину с 22 новообразованиями в толстой кишке
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Shutterstock

Медики ХМАО прооперировали пациента, у которого в толстой кишке нашли более 20 новообразований. Об этом сообщает депздрав региона.

Врачи обнаружили у пациента 22 эпителиальных новообразования во время обследования, при этом сам мужчина не говорил о каких-либо жалобах.

В течение двух часов специалисты удалили полипы, самые крупные из которых достигали четырех сантиметров в диаметре.

«В своей практике врачи эндоскопического отделения никогда не сталкивались с таким большим количеством новообразований, обычно их число не превышает пяти», – сообщается в публикации.

После манипуляций полипы направили на исследование. Здоровью пациента ничего не угрожает, сейчас он находится в стационаре.

До этого в Курске специалисты спасли женщину с гигантской миомой матки. Как рассказали врачи, живот с опухолью выглядел как беременность на доношенных сроках, новообразование весило более семи килограммов.

Ранее ростовские врачи спасли женщину с четырехкилограммовой опухолью.

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