СМИ сообщили, что самому известному киллеру России одобрили досрочное освобождение

Самому известному киллеру России Леше Солдату (настоящее имя Алексей Шерстобитов) одобрили условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, прошение одобрила администрация колонии и ждет решения суда. Начальство ИК-2 считает, что Алексей Шерстобитов исправился и готов выйти на свободу. Заявление об УДО отправили в липецкий суд, который должен принять решение в течение двух месяцев.

Сам Леша Солдат заверил, что готов отправиться на СВО, хотя еще пару лет назад он настраивал своих сокамерников против. Пока контрактов с Минобороны он не заключил.

На счету убийцы медведковской и ореховской ОПГ Солдата 12 доказанных убийств и покушений, его 23-летний срок заключения истекает в 2029 году. Недавно его перевели из колонии строго режима №6 в более щадящую ИК №2.

Однако в УФСИН Липецка назвали информацию фейком и отказались давать подробности.

В октябре мужчине отказывали в условно-досрочном освобождении. Telegram-канал SHOT писал, что Лешу Солдата якобы звали на СВО, причем якобы лично глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, когда еще был жив. Утверждается, что Шерстобитов отказался по состоянию здоровья.

По данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, киллер еще осенью не собирался выходить из колонии и никаких заявлений не писал. Более того, под госзащиту, которая позволяет освободиться по УДО, мужчина попал вскоре после задержания, а не недавно.

Подробнее о ситуации и о биографии Леши Солдата — в материале «Газеты.Ru».

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