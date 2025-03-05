Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что самому известному киллеру России одобрили досрочное освобождение

Mash: самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили УДО
close
Алексей Шерстобитов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самому известному киллеру России Леше Солдату (настоящее имя Алексей Шерстобитов) одобрили условно-досрочное освобождение. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, прошение одобрила администрация колонии и ждет решения суда. Начальство ИК-2 считает, что Алексей Шерстобитов исправился и готов выйти на свободу. Заявление об УДО отправили в липецкий суд, который должен принять решение в течение двух месяцев.

Сам Леша Солдат заверил, что готов отправиться на СВО, хотя еще пару лет назад он настраивал своих сокамерников против. Пока контрактов с Минобороны он не заключил.

На счету убийцы медведковской и ореховской ОПГ Солдата 12 доказанных убийств и покушений, его 23-летний срок заключения истекает в 2029 году. Недавно его перевели из колонии строго режима №6 в более щадящую ИК №2.

Однако в УФСИН Липецка назвали информацию фейком и отказались давать подробности.

В октябре мужчине отказывали в условно-досрочном освобождении. Telegram-канал SHOT писал, что Лешу Солдата якобы звали на СВО, причем якобы лично глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, когда еще был жив. Утверждается, что Шерстобитов отказался по состоянию здоровья.

По данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, киллер еще осенью не собирался выходить из колонии и никаких заявлений не писал. Более того, под госзащиту, которая позволяет освободиться по УДО, мужчина попал вскоре после задержания, а не недавно.

Подробнее о ситуации и о биографии Леши Солдата — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Милонов объяснил, почему участие в спецоперации лучше УДО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами