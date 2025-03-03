Милонов объяснил, почему участие в спецоперации лучше УДО

Рецидивы среди осужденных, принимавших участие в СВО, случаются реже, чем среди тех, кто вышел на свободу, отбыв срок, заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«По статистике, рецидивы среди людей, которые возвращаются с зоны СВО в порядке помилования, случаются, но их в разы меньше, чем у тех, кто не был на СВО, а просто вышел, отбыв срок или по УДО», — уверяет депутат.

По его словам, возможность принять участие в спецоперации нужна самим осужденным. «У нас в стране так всегда было, есть и будет — есть люди, которые совершили тяжкое преступление и хотят кровью смыть позор. Это нужно для них, для их исправления. У нас же система исправительная. Так вот, год контракта — это такое чистилище, что человек никогда это не забудет».

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Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции экс-глава ГИБДД Приморского края заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО.