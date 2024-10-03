SHOT: киллеру ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

Приговоренный к 23 годам колонии киллер ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, более известный как Леша Солдат, останется в колонии до конца срока. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, мужчине отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

Выяснить причину такого решения спецкомиссии журналистам не удалось, поскольку все документы, связанные с Шерстобитовым, включая ходатайства, засекречены, так как он находится под госзащитой.

Однако каналу удалось узнать другой факт: оказалось, что Лешу Солдата звали на СВО, причем якобы лично глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Утверждается, что Шерстобитов отказался по состоянию здоровья.

SHOT писал, что Леша Солдат подал ходатайство на УДО, 1 октября. При этом, по данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, киллер не собирался выходить из колонии и никаких заявлений не писал. Более того, под госзащиту, которая позволяет освободиться по УДО, мужчина попал вскоре после задержания, а не недавно.

Подробнее о ситуации и о биографии Леши Солдата — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что осужденный за хищение земель Минобороны экс-военный может выйти по УДО.