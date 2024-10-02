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Источник заявил, что Леша Солдат «собирался отсидеть от звонка до звонка»

Осужденный на 23 года колонии киллер Леша Солдат не планировал просить об УДО

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Алексей Шерстобитов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приговоренный к 23 годам колонии за убийства и покушения киллер Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не планировал выходить по УДО. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в правоохранительных органах.

«О ходатайстве я не слышал, Шерстобитов собирался отсидеть от звонка до звонка, как и его «коллега» Саша Солдат (Александр Пустовалов, киллер Ореховской ОПГ, вышел на свободу в ноябре 2023. — «Газета.Ru»). Под госзащиту он тоже попал не сейчас, а вскоре после задержания, потому что активно давал показания на бывших соратников», — заявил источник. 

Официально киллер должен выйти на свободу в 2029 году. 

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шерстобитов попал под программу защиты свидетелей и может выйти по УДО. 

Шерстобитов в 1990-е годы был штатным киллером Ореховской ОПГ. Задержать его удалось лишь в феврале 2006-го. Отбывая наказание, Солдат написал 12 книг, дал несколько интервью, завел роман по переписке, женился, а летом 2024 — развелся.

Подробнее о том, почему он стал самым обсуждаемым киллером России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный лидер Ореховской группировки из 90-х Сергей Буторин готовится в колонии к отправке на СВО.

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