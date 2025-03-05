Стали известны подробности о ситуации на месте обрушения дома в Белореченске

Спасатели не нашли пострадавших под завалами обрушившегося дома в Белореченске

Сотрудники экстренных служб не обнаружили пострадавших под завалами жилого дома в Краснодарском крае, обрушившегося в результате взрыва газа. Об этом сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что к ликвидации последствий случившегося были привлечены 93 специалиста и 29 единиц техники. В том числе на месте происшествия находятся представители МЧС РФ, муниципальной службы спасения и государственного казенного учреждения «Кубань-СПАС».

«Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что всего спасатели эвакуировали из поврежденного дома 54 человека. Среди них — 12 несовершеннолетних.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск, расположенном в Краснодарском крае, произошел в ночь на 5 марта. После этого в одном из подъездов здания обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате происшествия пострадали три человека. По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, у одного из граждан — 32-летнего мужчины — были диагностированы ожоги 70% тела. В настоящий момент он находится в реанимации.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Белореченске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением жилого дома.