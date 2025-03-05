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СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Белореченске

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Белореченске

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Белореченске. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено по указанию руководителя краевого следственного управления в Белореченске Андрея Маслова. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. В жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

По данным МЧС, пострадали три человека. Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко уточнял, что один из потерпевших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме.

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