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В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Прокуратура сообщила о введении режима ЧС в Белореченске после взрыва газа
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МЧС Краснодарского края

Администрация Белореченска ввела режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилой пятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в результате инцидента пострадало два человека, которых госпитализировали.

До этого МЧС сообщало, что пострадали три человека. Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко уточнял, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. В жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.

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