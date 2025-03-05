Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома на Кубани

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Белореченске Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

По словам Сидоренко, работы по разбору завалов будут продолжаться непрерывно.

«Оперативные службы продолжают работать на месте взрыва многоэтажного дома. Спасатели разбирают завалы», — поделился глава района.

До этого Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Белореченске.

Telegram-канал SHOT сообщал, что баллон для монтажа натяжных потолков взорвался в квартире в Белореченске.

Канал отметил, что версия об утечке газа не подтвердилась. По данным источника, баллон объемом 50 литров взорвался в квартире, где живет механик компании по утилизации твердых коммунальных отходов — 32-летний Дмитрий Г. Он попал в больницу с ожогами 70% тела, за его жизнь сейчас борются врачи.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме.