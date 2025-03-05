SHOT опроверг данные об утечке газа при взрыве в Белореченске

Баллон для монтажа натяжных потолков взорвался в квартире в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщил источник SHOT.

Канал отметил, что версия об утечке газа не подтвердилась, По данным источника, баллон объемом 50 литров взорвался в квартире, где живет механик компании по утилизации твердых коммунальных отходов — 32-летний Дмитрий Г. Он попал в больницу с ожогами 70% тела, за его жизнь сейчас борются врачи.

В инциденте также пострадал сосед мужчины с четвертого этажа — 50-летний Николай. Он рассказал, что сначала услышал громкий звук, а потом очнулся под плитой — придавило перекрытием. Николая увезли в больницу с переломами ребер и бедра, а также сильными ушибами.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. В жилой пятиэтажке произошел взрыв и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов. По данным МЧС, после случившегося в пункты временного размещения распределили 25 человек, в том числе пятеро детей.

Ранее в Белореченске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме.