Эксперты объяснили, можно ли предстоящим летом купаться в море Анапы

По данным расследования Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Анапе очистили пляжи после разлива мазута – вода сейчас прозрачная, а песок чистый. Купаться в море предстоящим сезоном можно, согласен сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Мазут может подняться со дна только в случае сильного шторма, но в таких условиях отдыхающие и не купаются, заявил он 360.ru.

«Теоретически, при нормальной погоде на краснодарских курортах можно отдыхать и купаться. В худшем случае будет несильный запах», — отметил эколог, добавив, что если случится сильный шторм, то картина может стать такой же, как в декабре.

Однако даже в этом случае необязательно купаться в море – есть бассейны, а сам курортный город богат на достопримечательности, подчеркнул Фролов.

С ним согласился гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов – по его словам, туристы любят Анапу как раз не за море и в большей степени они ориентированы на отдых у бассейнов.

«Анапа никогда не славилась пляжами. Обычно в сезон начинают цвести водоросли. Большая часть депозитов — отдых рядом с бассейном. Море как таковое не интересует туристов, приезжающих в Анапу», — пояснил турэксперт.

Что касается стоимости отдыха, то цены будут формироваться с учетом спроса отдыхающих, отметил владелец сети турагентств Роман Рубцов. По его словам, в феврале спад составил 30% по сравнению с прошлым годом. Однако особого смысла занижать цены пока нет – с учетом нормализации ситуации отели начнут постепенно заполняться, заключил он.

Напомним, о 30%-ном снижении интереса туристов к Анапе сообщал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. По его словам, туристы, забронировавшие путевки в Анапу и ближайшие к ней курорты, спрашивают, могут ли они выбрать вторую путевку на другой российский курорт. При этом, по данным АТОР, в топ-3 наиболее бюджетных направлений на текущий год вошли Абхазия, Анапа и Сочи, куда можно найти путевки по цене ниже 200 тыс. рублей на 10 ночей на семью из трех человек.

Ранее стало известно, что россияне почти раскупили билеты на поезда в Анапу в мае.