Россияне почти раскупили билеты на поезда в Анапу в мае

АТОР: на майские праздники в Анапу раскупили почти все билеты на поезда

Россияне почти раскупили билеты на поезда в Анапу на майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В АТОР уточнили, что продажа железнодорожных билетов в Анапу на майские праздники открылась 4 февраля, а к настоящему моменту остались лишь несколько десятков билетов на удобные поезда, уходящие из Москвы 1 мая, с учетом того, что турбизнес не позиционирует майские праздники как сезон активных железнодорожных поездок.

По состоянию на 14:00 мск 5 февраля на поезда 125M и 382я билетов в продаже не осталось, а на предпочитаемый туристами 012М «Премиум» осталось менее 40 билетов. Активно раскупаются также «люксы» на двоих стоимостью почти 100 тысяч рублей. Цена путешествия в плацкартном вагоне из столицы в Анапу в первый день мая начинается от 5400 рублей, а билет в купе при этом стоит 4500 рублей.

В конце января гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что после завершения работ по очистке пляжей от мазута россиянам начнут предлагать скидки на отдых в Анапе.

Ранее в Госдуме назвали способ спасти летний сезон в Анапе.