Число бронирований путевок в Анапу упало на 30%

После крушения нефтяных танкеров в Черном море бронирования летних путевок в Анапу снизилось примерно на 30 процентов, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он также добавил, что новогодние и рождественские туры пока никто из туристов не отменял.

«У нас первая волна – это новогодние и рождественские заезды, а вторая — следующее лето. Здесь туристы, как вы понимаете, совершенно в разных временных и финансовых условиях. Поменять что-то на Новый год и Рождество они уже не могут и не хотят, потому что, с одной стороны, скорее всего, они ничего нового уже не успеют придумать. С другой стороны, море зимой особенно им и не нужно было, никто купаться не планировал в зимней Анапе. Туристы бронируют хорошие дорогие отели, где есть закрытые бассейны и вся такая зимняя жизнь проходит не на море. Соответственно, здесь никаких изменений и переносов путевок нет. Что касается лета, пока отказов мы тоже не видим, но очень существенно замедлился темп бронирования на следующее лето: где-то на 30 процентов. Мы предполагаем даже, что туристы, которые сейчас уже с путевками на лето, подождут несколько месяцев и потом, в зависимости от развития ситуации, либо аннулируют путевки, либо поедут», — сказал Ромашкин.

По его словам, сейчас туристы, забронировавшие путевки в Анапу и ближайшие к ней курорты, спрашивают, могут ли они выбрать вторую путевку на другой российский курорт.

«То есть хотят забронировать путевки на одни и те же даты, но на разные курорты. Мы, в принципе, в обычное время так не позволяем им делать, потому что это создает дополнительную нагрузку и есть риск внезапно обнаружить, что ничего не продано. Но в этой ситуации мы им разрешаем сейчас сделать второе бронирование, например, в Сочи. Подождать пару месяцев и принять решение, допустим, первого марта, куда они едут — в Сочи или в Анапу. Ну, естественно, без потерь финансовых. Может быть по этому пути пойдут туристы», — сообщил Ромашкин.

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По предварительным оценкам, в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута, после чего в Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, а группировка по ликвидации последствий катастрофы превысила 10 тысяч человек.

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