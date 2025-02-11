Стало известно, на каких курортах отдых летом обойдется не дороже 200 тысяч рублей

АТОР: в Абхазии, Анапе и Сочи летний отдых обойдется ниже 200 тысяч рублей

Туроператоры выставили на продажу летние туры на пляжные российские и зарубежные курорты, сообщает пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

В ассоциации проанализировали предложения до 200 тысяч рублей на 10 ночей на семью из трех человек (2 взрослых и один ребенок до 10 лет), включая перелет.

В топ-3 наиболее бюджетных направлений вошли Абхазия (например, компания «Интурист» предлагает отдых в отеле Amra Sunrise 4*/BB (Гагра) от 130 тыс. руб.), Анапа (отдых в отеле Sunmarinn Resort Hotel All Inclusive 4*/AI предлагают от 166,7 тыс. руб. на троих, с выездом из России на автомобиле) и Сочи (предложение от Anex — отель в Адлере «Золотой Дельфин» 4* — от 181 тыс. руб.).

Далее по возрастанию цены идет Китай (Хайнань, Huayuan Hot Spring Seaview Resort 4*/BB – от 159,8 тыс. руб.), Таиланд (Пхукет, Star House Patong 3*/RO — от 184 тыс. руб.), Турция (Аланья, Mysea Hotels Incekum 4*/AI — от 185,2 тыс. руб.), Вьетнам (Нячанг, Galina Hotel & Spa 4*/BB — от 197 тыс. руб.), Египет (Хургада, Grand Blue Saint Maria Aqua Park 3*/AI — от 196,9 тыс. руб.).

На прошлой неделе вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что закрытие более 250 отелей в Турции, не отвечающих требованиям безопасности, не отразится на россиянах.

Ранее в АТОР рассказали, сколько россиян посетили Европу в 2024 году.