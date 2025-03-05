ФСБ задержала россиянина, призывающего поджигать военкоматы и воинские части

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который призывал поджигать военкоматы и воинские части. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, 24-летний задержанный сам признался, что когда был в Грузии, то оставлял в соцсетях призывы закидывать военкоматы коктейлями Молотова.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ему грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.

Накануне в Орехово-Зуеве задержали мужчину по подозрению в финансировании организации, которая планировала провести теракты в России. По данным следствия, с мая по август 2024 года обвиняемый присылал деньги в подразделение международной террористической организации, которая запрещена в России.

До этого сообщалось, что Совфед одобрил на пленарном заседании закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Ранее россиянин попал под уголовное дело за призывы к уничтожению граждан.