Россиянин попал под уголовное дело за призывы к уничтожению граждан

В Абакане завели дело на мужчину, призывавшего к уничтожению россиян

В Абакане возбудили уголовное дело на мужчину 1984 года рождения, который призывал к уничтожению россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ФСБ.

«Через сообщество иностранного интернет-мессенджера Telegram осуществлял продвижение комментариев, содержащих публичные призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина также негативно относился к проведению Россией СВО на территории Украины. На него завели дело по статье о призывах к терроризму. Идет расследование.

До этого сообщалось, что Совфед одобрил на пленарном заседании закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Предлагается ввести штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет и до трех лет для должностных лиц и штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней для юридических лиц.

Ранее алтайского студента посадили за вербовку людей в экстремистскую организацию.