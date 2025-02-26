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В России будут штрафовать за нарушение норм о борьбе с финансированием экстремизма

В СФ поддержали штрафы за нарушение норм о борьбе с финансированием экстремизма
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма и на случаи финансирования экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Штрафы будут грозить банкам, кредитным организациям и их руководителям, если они станут мешать осуществлению проверок либо не будут исполнять предписания, направленные на борьбу с отмыванием доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, а также откажутся соблюдать антиотмывочное законодательство.

Предлагается ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию до двух лет и до трех лет для должностных лиц и штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней для юридических лиц.

Закон предусматривает, что такие же наказания будут применяться и в случае неисполнения норм о противодействии финансированию экстремизма.

Документ вступит в силу с 1 июня 2025 года, если его подпишет президент.

Ранее иностранца отправили в колонию из-за публичных призывов к терроризму и экстремизму.

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