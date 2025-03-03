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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в финансировании террористов

В Орехово-Зуеве задержали мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма

В Орехово-Зуеве уроженца Северного Кавказа задержали по подозрению в финансировании организации, которая планировала провести теракты в России. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета.

По данным следствия, с мая по август 2024 года 22 -летний обвиняемый финансировал структурное подразделение международной террористической организации, которая запрещена в России.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Финансирование терроризма». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Совфед одобрил на пленарном заседании закон, вводящий штрафы за неисполнение законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Предлагается ввести штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет и до трех лет для должностных лиц и штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней для юридических лиц.

Ранее россиянин попал под уголовное дело за призывы к уничтожению граждан.

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