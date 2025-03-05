Появились кадры с места взрыва газа в Белореченске

В сети появились кадры с места взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Белореченске. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что взрыв произошел на верхних этажах здания. Несколько квартир оказались полностью разрушены. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. В жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко сообщил, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

6 января взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По данным МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. Из-за произошедшего пострадали несколько человек. Раненые были доставлены в медицинские учреждения, а остальных жильцов направили в пункты временного размещения.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.