Взрыв произошел в многоквартирном доме в Туапсе

В Туапсе произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в Туапсе взорвался газ. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» в своем Telegram-канале.

В данный момент пожар локализован. В результате взрыва пострадал один человек.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва, сообщила прокуратура Краснодарского края.

По ее данным, газ взорвался в квартире на первом этаже в жилом доме, расположенном на улице Максима Горького, д. 1.

6 января газ взорвался в Петрозаводске на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. В результате инцидента рухнула межквартирная стена, пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

После взрыва в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Жильцов дома разместили в общежитиях и пунктах временного размещения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее два человека пострадали из-за взрыва газа в алтайском селе.