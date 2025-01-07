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После взрыва газа в Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня

Глава Карелии объявил в Петрозаводске режим ЧС после взрыва в многоэтажке

После взрыва газа в Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского. Об этом сообщил губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, меры позволят быстрее устранить последствия инцидента. Сейчас жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии на Первомайской проспекте, а двое – в общежитии Спортшколы № 3 в Студенческом переулке. Оставшимся в пунктах временного размещения предоставят круглосуточное питание. Остальным жильцам, которые решили остановиться у родственников и знакомых, помогли добраться до них.

Взрыв газа в доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске случился накануне вечером. По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. Четверых пострадавших госпитализировали.

В декабре два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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