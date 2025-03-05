В Краснодарском крае произошел сильный взрыв в многоэтажном здании

SHOT: в городе Белореченске на Кубани произошел сильный взрыв в многоэтажном доме

В городе Белореченске в Краснодарском крае произошел сильный взрыв в пятиэтажном здании. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате инцидента пострадали пять человек. Предполагается, что в жилом доме на улице Красной взорвался бытовой газ. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Взрывом были разрушены межэтажные перекрытия на четвертом и пятом этажах здания. Уже известно о шести поврежденных квартирах. При этом обломки после детонации газа отлетели на десятки метров.

17 февраля в Москве прозвучали два взрыва при пожаре в жилом доме. Инцидент произошел в Троицком округе Москвы на Новой улице в пятиэтажном доме.

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Ранее Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве.