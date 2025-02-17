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В Москве произошел пожар в жилом доме, прозвучало два взрыва

В Троицком округе Москвы произошел пожар в пятиэтажке на Новой улице
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Троицком округе Москвы на Новой улице произошло возгорание в пятиэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По словам очевидцев события, было слышно два взрыва. Другие подробности инцидента неизвестны.

16 февраля в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга произошел взрыв газового баллона. Речь идет о заведении в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Изначально было известно о четырех пострадавших, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это были граждане Узбекистана. Еще двух пострадавших доставят в другие медучреждения.

До этого стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. В здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. По данным Telegram-канала SHOT, пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании.

Ранее ресторан восточной кухни вспыхнул в Петербурге и попал на видео.

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