Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве

Роспотребнадзор: качество воздуха на месте пожара в Москве остается в норме

Результаты проведенного исследования проб воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ на месте пожара в здании в Москве не превышают гигиенических требований. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, проверка была организована по поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в ВАО. Специалисты провели исследования параметров атмосферного воздуха у ближайшей жилой застройки в двух точках.

В ведомстве отметили, что жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало.

О возгорании в здании Электрозавода в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. Как сообщали источники, в здании, в том числе, были расположены фитнес-клуб и танцевальная студия.

Как утверждал SHOT, пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Сообщалось также, что огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 специалистов МЧС, а также 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее было названо число обратившихся за медпомощью после пожара на востоке Москвы.